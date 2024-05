Build: Microsoft veröffentlicht Preview von Windows 11 24H2

Im Zug der Build-Konferenz hat Microsoft ohne grosses Aufsehen eine Preview des diesjährigen Feature Updates für Windows 11 den Teilnehmern des Insider-Programms im Release Preview Channel bereitgestellt. Beim neuen Windows-Release mit der Build-Kennung 26100.712 stehen wie kaum anders zu erwarten diverse Neuerungen rund um den KI-Assistenten Copilot im Zentrum. Dieser steht neu als Stand-alone App zur Verfügung und kann mit Fenster verschoben oder vergrössert und verkleinert werden. Der Copilot-Shortcut rückt zudem in die Mitte der Taskbar.Dazu bekommt Windows 11 mit Voice Clarity ein Feature, das bis anhin den Surface-Mobilrechnern vorbehalten war. Die KI-gestützte Funktion soll in der Lage sein, die Audio-Qualität in Apps und Spielen über einen Communications Signal Processing Mode spürbar zu verbessern. Der Datei Explorer wird sich ausserdem mit der Erstellung von 7-Zip- und TAR-Archiven verstehen und erstmals werden die aus der Linux-Welt bekannten Sudo-Anweisungen unterstützt. Neu dazugekommen sind zudem ein Schnellzugriff auf die Einstellungen via Taskbar, eine intelligentere Stromsparfunktion, sowie Unterstützung von WiFi 7 oder von HDR-Hintergrundbildern.Im Gegenzug wird Windows 11 24H2 nicht mehr über die Wordpad-App verfügen und auch Cortana oder Tipps sind nicht mehr vorhanden.Unternehmenskunden wird das Update via Windows Update for Business sowie Windows Server Update Service bereitgestellt; Azure Marketplace soll demnächst folgen. ISO-Images zum Download stehen wie gewohnt auf der Windows Insider ISO Download-Seite zur Verfügung. Mit dem finalen Release wird im Herbst gerechnet. (rd)