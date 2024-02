Nächste Windows-Version heisst doch nicht Windows 12

Microsoft hat bestätigt, dass die im Herbst erwartete neue Windows-Version entgegen diversen früheren Hinweisen nicht die Bezeichnung Windows 12 tragen wird. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag zum jüngsten Preview-Build 26052 verrät, wird das im Herbst erwartete alljährliche Feature-Update die Bezeichnung Windows 11, Version 24H2 tragen. Damit behält man das Versionierungsschema der letzten Jahr also bei.In den vergangenen Monaten wurde immer wieder gemunkelt, Microsoft arbeite an einer gänzlich neuen Version des Betriebssystems, die auf einer neuen Windows-Plattform mit Codenamen "Germanium" aufbauen und die Bezeichnung Windows 12 tragen soll. Offensichtlich wird dies zumindest im laufenden Jahr nicht der Fall sein.Wie Microsoft im verlinkten Blog-Post ausserdem mitteilt, wird die neue Preview 26052 gleichzeitig den Insider-Teilnehmern des Dev Channels wie auch des Canary Channels verteilt. (rd)