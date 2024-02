Qualcomm bestätigt bevorstehenden Windows-Release

Das nächste Windows heisse "Windows 12", kommt aber womöglich gemäss neuesten Gerüchten doch noch nicht 2024. Auf jeden Fall soll es dieses Jahr aber gemäss dem üblichen Release-Turnus aber einen "neuen Windows Client" geben, der Windows 11 24H2 heissen könnte. Auf der anderen Seite verzeichneten die Insider-Build-Nummern letzthin einen Sprung von 26047 auf 27545, was wiederum für ein Windows der nächsten Generation sprechen könnte, das doch in nicht allzu ferner Zeit erscheint.Anlässlich der Bekanntgabe der Finanzzahlen sprach nun auch Qualcomm von einer "nächsten Version von Windows", die Mitte 2024 erscheine. Qualcomm-President und -CEO Cristiano Renno Amon äusserte sich wie folgt: " Wir verfolgen die Markteinführung von Produkten mit diesem Chipsatz in Verbindung mit der nächsten Version von Microsoft Windows, die viele der Windows-KI-Funktionen enthält. Wir halten immer noch an demselben Termin fest, der von Windows bestimmt wird, nämlich Mitte 2024, wenn die Schule wieder beginnt."Die Rede ist dabei wohl von ARM-basierten Windows-PCs, die mit Qualcomms kommender Chipgeneration Snapdragon X Elite ausgestattet sein wird, die als "M3 Killer" gehandelt wird. Ob es sich bei der vom Qualcomm-CEO postulierten nächsten Windows-Version um Windows 11 24H2, "Windows 12" oder nur um eine auf die neuen Qualcomm-Chips optimierte Windows-11-Variante handelt, bleibt unklar. (ubi)