Patentanträge 2023: Qualcomm auf Aufholjagd, Microsoft stagniert

Die Masse an Innovation, in die grosse Tech-Unternehmen tätigen, lässt sich zu einen bestimmten Grad an der Zahl der neuen Patente ablesen, die ein Unternehmen eingibt. IFI Claims Patent Services erfasst diese Zahlen und präsentiert eine Liste der innovativsten 50 Unternehmen – zumindest was eben die Zahl der neuen Patente betrifft. Wie schon 2022 schwimmt auch Ende 2023 Samsung Electronics ganz oben auf: Mit 6165 Patenten (-1,3% gegenüber 2022) liegt der koreanische Tech-Riese klar auf Platz 1. Spannend wird’s aber erst dahinter, denn mit 3854 neuen Patenten liegt Qualcomm heuer auf Platz 2 – das sind 1229 Einreichungen mehr als im Vorjahr, ein Plus von gewaltigen 46,8 Prozent. TSMC (3687 Patente, +21,9%), IBM (3658 Patente, -16,8%) und Canon (2890 Patente, +7,3%), machen die Top 5 komplett.