Windows 12 kommt laut Intel-Manager 2024

Im Moment bereitet Microsoft den offiziellen Release von Windows 11 23H2 vor. Gerüchten zufolge wird darauf eine Neuausgabe mit grösseren Änderungen folgen, die allgemein als "Windows 12" bezeichnet wird – ob sie wirklich so heissen wird oder nicht, steht bisher in den Sternen.Die neueste Variante dieses Gerüchts stammt für einmal nicht aus den üblichen ungenannten Microsoft-internen Quellen, sondern aus quasi berufenem Mund. Intel-CFO David Zinsner hat sich gemäss einem Transkript im Rahmen der Citi 2023 Global Technology Conference zuminest indirekt zu "Windows 12" geäussert. Wörtlich wird er so zitiert: "Wir denken, dass '24 ein ziemlich gutes Jahr für die Client-Sparte wird, besonders wegen des Windows Refresh. Und wir denken immer noch, dass die installierte Basis ziemlich alt ist und eine Aktualisierung benötigt – und nächstes Jahr könnte angesichts des Windows-Katalysators der Anfang sein. Wir sind also optimistisch, wie sich die Dinge ab '24 entwickeln werden."Mit dem Begriff "Windows Refresh" dürfte ziemlich sicher die nächste grosse Windows-Version gemeint sein. Diese ist laut "Windows Central" momentan verstärkt in Entwicklung und könnte Mitte 2024 fertig werden. Demnach stehen dabei tiefere KI- und Cloud-Integration sowie eine neue Oberfläche im Zentrum. (ubi)