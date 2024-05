Build: Microsoft führt Windows Copilot Runtime ein

Windows Copilot Runtime enthält die Windows Copilot Library. Dabei handelt es sich um eine Reihe von APIs, die von den über 40 KI-Modellen für die Nutzung direkt auf dem Gerät gestützt werden, die im Lieferumfang von Windows enthalten sind. Dazu kommen KI-Frameworks und Toolchains, mit deren Unterstützung Entwickler ihre eigenen KI-Modelle zu Windows portieren können. Damit lässt sich die Power der aktuellen NPUs und GPUs der PCs von Entwicklerseite optimal nutzen.

KI soll künftig auf allen Ebenen tief in Windows eingebettet sein – dies passend zu den soeben vorgestellten Copilot+ PCs ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Microsoft erweitert deshalb den Copilot-Stack in Windows um das neue Windows Copilot Runtime. Damit, so Pavan Davuluri, Corporate VP Windows + Devices bei Microsoft , soll Windows fundamental transformiert werden, um Entwicklern eine schnellere KI-Entwicklung für Windows-Systeme zu ermöglichen.Windows Copilot Runtime enthält die Windows Copilot Library. Dabei handelt es sich um eine Reihe von APIs, die von den über 40 KI-Modellen für die Nutzung direkt auf dem Gerät gestützt werden, die im Lieferumfang von Windows enthalten sind. Dazu kommen KI-Frameworks und Toolchains, mit deren Unterstützung Entwickler ihre eigenen KI-Modelle zu Windows portieren können. Damit lässt sich die Power der aktuellen NPUs und GPUs der PCs von Entwicklerseite optimal nutzen.





Neu ist auch Windows Semantic Index. Damit will Microsoft die Suche auf Windows-Systemen neu definieren und neue Nutzererfahrungen wie Recall ermöglichen. Später soll diese Möglichkeit über ein Vector Embeddings API auch Entwicklern zur Verfügung gestellt werden. Damit lässt sich in den entwickelten Anwendungen ein eigener Vektorspeicher erstellen und RAG (Retrieval-Augmented Generation) nutzen.Neben grossen Sprachmodellen (LLMs) kennen KI-Entwickler auch kleine Sprachmodelle (SLMs), die im Allgemeinen direkt auf den Geräten laufen. In diesem Bereich verfügt Microsoft über ein ganzes Arsenal an Modellen, die in der Phi-3-Serie zusammengefasst sind und gemäss Kevin Scott, CTO von Microsoft und Keynote Speaker an der Build (Bild), konkurrierende Modelle von anderen Anbietern hinsichtlich Qualität übertreffen. Das neueste Mitglied der Phi-3-Reihe nennt sich Phi Silica und ist speziell für den Einsatz auf den NPUs der neuen Copilot+ PCs gemünzt. Damit, so Microsoft , ist Windows die erste Plattform mit einem hochmodernen Small Language Model (SLM), das speziell für die NPU entwickelt wurde und mit dem PC gleich mitkommt.