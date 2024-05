Opera-Browser steht nativ für Windows on Arm bereit

Mit Opera wurde ein weiterer der bekannteren Webbrowser in einer speziellen Version für die Windows-on-ARM-Plattform veröffentlicht. Der jetzt frei gegebene Build sei dank der Mithilfe von Microsoft und Qualcomm viermal so performant wie das emulierte Pendant, teilen die Macher in einem Blog Post mit. Der Opera-Browser soll auch in der ARM-Version über denselben Funktionsumfang wie die herkömmliche Windows-Version. Der Browser soll ausserdem speziell auf die jüngste Generation von Qualcomms Arm-Chips Snapdragon X Elite optimiert worden sein.Mit Opera hat ein weiterer der bekannteren Browser-Hersteller eine Version für die Windows-on-Arm-Plattform veröffentlicht. Nachdem Firefox und Edge bereits seit längerem für Windows on Arm aufbereitet wurden, folgten anfangs dieses Jahres entsprechende Versionen von Chrome wie auch von Vivaldi und Brave. (rd)