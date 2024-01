Chrome für Windows on ARM kommt

Bisher hat Google in Bezug auf seinen Browser der Windows-Variante für ARM-basierte Systeme die kalte Schulter gezeigt. Jetzt ändert sich dies: Der neueste Canary Build von Chrome unterstützt erstmals auch die ARM64-Architektur und lässt sich ohne Emulation auf Systemen mit der neuesten Version von Windows on ARM installieren. Pikantes Detail: Chrome gab es schon lange für alle möglichen ARM-basierten Systeme, darunter zum Beispiel Chromebooks, nur eben nicht für Windows on ARM. Zac Bowden von "Windows Central" fragt sich , was Google so lange davon abgehalten hat, auch diese Plattform zu unterstützen. Denn Firefox und Edge gibt es schon seit einiger Zeit für Windows on ARM.Mit ein Grund für die jetzt erfolgte Einführung von Chrome für Windows on ARM dürfte sein, dass in Bälde eine ganze Vielfalt von PCs auf den Markt kommen wird, die im nicht von einem x64-Prozessor, sondern von Qualcomms ARM-basiertem Chip Snapdragon X Elite angetrieben werden. Dieser gilt als starke Konkurrenz zu Apples M-Serie. Bleibt zu hoffen, dass die Windows-on-ARM-Version von Chrome bis dann vom Canary in den Stable Channel geraten ist. (ubi)