Chrome beginnt im Januar mit Verzicht auf Drittanbieter-Cookies

Google hat via Blog angekündigt , Drittanbieter-Cookies in Chrome ein Ende zu setzen. Ab dem 4. Januar 2024 werde man damit beginnen, die Funktion Tracking Protection, die das Cross-Site-Tracking durch Drittanbieter-Cookies einschränkt, zu testen. Die Tests werden bei einem Prozent der Chrome-Nutzer auf dem Desktop oder auf Android durchgeführt, diese werden entsprechend benachrichtigt. In der zweiten Jahreshälfte 2024 dann sollen Drittanbieter-Cookies in Chrome bei allen Nutzern unterbunden werden, so Google Über Drittanbieter können Website-Betreiber das Nutzerverhalten über verschiedene Website hinweg verfolgen und so personalisierte Werbung ausspielen. Bei anderen Browsern – etwa Safari oder Firefox – werden Drittanbieter-Cookies schon seit einigen Jahren nicht mehr zugelassen. (mw)