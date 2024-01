Chrome 121 stellt KI-Features in Aussicht

Google hat den Chrome Browser in Version 121 präsentiert, in den kommenden Tagen soll die neue Version gestaffelt ausgerollt werden. Diese Version scheint für Google nun der endgültige Startschuss zu sein, um KI-Features für den täglichen Gebrauch im Browser zu etablieren. Die drei neuen KI-Features sind vorläufig jedoch nur für US-amerikanische Nutzer verfügbar.In einem Blogbeitrag geht Google auf die drei neuen Generative-AI-Features ein, die in den USA verfügbar gemacht werden. Beim ersten handelt es sich um eine Funktion für die Organisation von geöffneten Tabs. Der neue KI-getriebene Tab Organizer soll nun automatisch Vorschläge für die Gruppierung von Tabs liefern. Mit der zweiten Funktion lassen sich eigene Themes mit Hilfe von KI erstellen und zu guter Letzt gibt es einen neuen Textgenerator, der beim Verfassen von Texten im Web helfen soll.