Edge mit neu gestalteten Entwicklertools

Microsoft hat die Edge Developertools gründlich überarbeitet. Wie einem Blog-Post zu entnehmen ist, sind die Neuerungen in der kürzlich veröffentlichten Edge Version 120 vorzufinden. Microsoft hat die Benutzeroberfläche neu gestaltet, damit sie frischer und nicht mehr überladen wirkt. Jede Funktion ist nun über ein eigenes Icon in der Sidebar vorzufinden, der Name wird nur noch beim Überfahren mit dem Cursor eingeblendet. Die Sidebar kann neu vertikal oder horizontal angeordnet werden. Darüber hinaus können mit der jüngsten Aktualisierung auch mehrere Werkzeuge nebeneinander eingeblendet werden.Zu guter Letzt wurde die Menüstruktur entschlackt. Unter einem neuen Tools-Button sind die entsprechenden Werkzeuge vorzufinden – zuvor waren diese an verschiedenen Stellen im User Interface aufrufbar. Die Developer Tools können aufgerufen werden, indem ein Element auf einer Website markiert wird und man anschliessend via Rechtsklick das Kontext-Menü aufruft. Unter dem Menüpunkt "Untersuchen" öffnet sich die Entwickleransicht. Alternativ kann diese auch über die Toolbar im Browser aufgerufen werden. (dok)