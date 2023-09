Edge bekommt neues Split-Screen-Layout

(Quelle: SITM)

12. September 2023 - Die bisherige Split-Screen-Funktion von Edge wird erweitert und lässt sich schon bald auch auf eine horizontale Bildschirmteilung einstellen. Weiter gibt es Quality-of-Life-Verbesserungen für den Split-Screen auf Edge.

Die im April 2023 eingeführte Split-Screen-Option in Edge bekommt ein neues Layout und Quality-of-Life-Verbesserungen. Der fündige X-Nutzer @Leopeva64 in einem Canary-Build das neue Layout entdeckt , welches statt einer vertikalen eine horizontale Aufteilung des Fensters erlaubt ( via "Neowin"). Der Split-Screen-Modus lässt sich mit dem Shortcut Ctrl-Shift-2 aufrufen. Die beiden Fensterhälften lassen sich nahtlos per Maus-Drag verstellen, über das Options-Menü können die beiden getauscht werden und man kann zwischen den Layouts hin und her wechseln. Weiter gibt es unter dem Menüpunkt "More Options" bald die Möglichkeit, neue Tabs entweder im primären oder im sekundären Tab zu öffnen.Die Anmeldung für Zugang zu den Insider-Versionen des Microsoft Browsers findet sich hier. (win)