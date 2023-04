Anpassungen bei Benachrichtigungen in Teams und Split-Screen-Funktion in Edge

(Quelle: SITM)

5. April 2023 - Ab kommendem Monat dürfte sich der Umgang mit ungelesenen Nachrichten in Teams vereinfachen. Bereits jetzt ausgerollt wird derweil die Split-Screen-Funktion für Edge.

Wer Teams nutzt, dürfte die Situation kennen: Nachrichten, die noch nicht angesehen wurden, werden fett dargestellt und schreien damit förmlich nach Aufmerksamkeit, auch wenn diese gar verlangt wäre. Erst wenn jede Nachricht geöffnet ist, wird sie auch als gelesen deklariert. Nun soll Microsoft diesbezüglich aber Anpassungen planen. Wie "Neowin" schreibt , ist eine "Alles als gelesen markieren"-Funktion für Teams in Arbeit, die von den Usern schon lange verlangt wird. So soll man ungelesene Nachrichten schneller abarbeiten können. Gemäss Microsoft-365-Roadmap wird das Feature für Teams auf Windows im kommenden Monat, also im Laufe des Mais, kommen.Eine Neuerung, die bereits ausgerollt wird, betrifft zudem den Browser Edge. Für diesen gibt es neu eine Split-Screen-Funktion (Bild), die als Test bereits im Januar eingeführt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun rollt Microsoft laut " MSpoweruser " die Funktion auch an Nutzer ausserhalb des Insider-Programms auf Windows, Mac und Linux aus. Mit der Split-Screen-Funktion lassen sich zwei Tabs in einem einzigen Edge-Fenster öffnen. Um die Funktion zu aktivieren, muss das Flag "Microsoft Edge Split Screen" aktiviert werden. Das tut man, indem man Edge (ab Version 111.0.1661.62) öffnet, "Edge://flags" als URL eingibt, "Microsoft Edge Split Screen" sucht und die Funktion dann aktiviert. (mw)