Edge bekommt verbesserten Passwortmanager

(Quelle: Microsoft)

4. September 2023 - In künftigen Edge-Versionen erlaubt der integrierte Passwortmanager, die Passwörter in Kategorien einzuteilen und mit Notizen anzureichern. Testweise stehen die Neuerungen in Edge Canary schon bereit.

Die Entwickler von Microsofts Browser Edge arbeiten an einem Redesign des integrierten Passwortmanagers, der in künftigen Browserversionen zudem in den neuen Bereich Wallet verschoben wird. Die Neuerungen sollen das Passwortmanagement einfacher und bequemer machen. Dies unter anderem durch Kategorien: Beim Sichern oder Erstellen eines neuen Passworts fragt Edge, in welche Kategorie es gehören soll. Zur Verfügung stehen 14 Optionen wie etwa Business, E-Mail, Entertainment oder Finance. Selbst definierte Kategorien sind in den aktuellen Canary Builds von Edge noch nicht möglich.