Edge 119 verweigert Ein- und Ausblenden der Sidebar ohne Copilot

Edge 119 hat letzten Freitag die offizielle Freigabe im Stable Channel erreicht und bringt Neuerungen wie Split Screen und Verbesserungen der Sidebar-Apps. Was sich leider auch ändert, sind die Einstellmöglichkeiten für die Seitenspalte. Erstens hat Microsoft den Umschalter zum Ein- und Ausblenden der Sidebar umplatziert, und zwar in den Bereich der Einstellungen für den Windows Copilot. Zweitens ist das Umschalten nur noch möglich, wenn die Option Show Copilot aktiviert ist.Man kann sich zwar die Seitenspalte angezeigen lassen und dann den Copilot via Icon ausblenden, wie "Neowin" anmerkt . Dann verschwindet aber die Option Auto-hide Sidebar, und die Sidebar lässt sich in den Einstellungen nicht mehr ausblenden – bei der entsprechenden Option heisst es schlicht "This setting is not available when Copilot in Edge is off". Dieses ganze Verhalten verwirrt und macht den Eindruck, dass Microsoft den Windows-Nutzern den Copilot aufdrängt, koste es was es wolle. (ubi)