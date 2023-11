Windows 11 Insider ab sofort mit Offline-Copilot

Microsoft hat Windows 11 im Dev Channel ( Build 23580 ) sowie im Canary Channel ( Build 25987 ) aktualisiert. Der neue Dev-Build ermöglicht es, Windows Copilot für eine beschränkte Anzahl Anfragen lokal ohne verbundenes Microsoft-Konto zu nutzen. Ist das lokale Kontingent aufgebraucht, wird ein Login für die weitere Nutzung erforderlich. Zudem kann Nearby Share nun auch in öffentlichen Netzwerken genutzt werden. Allgemein hat Microsoft ausserdem an der Übertragungsrate geschraubt für einen schnelleren Datenaustausch.Im Canary-Channel wurde das OOBE-Setup angepasst. Sind keine WLAN-Treiber während des Setups verfügbar, so können die zuvor heruntergeladenen Treiber während des Setup-Prozesses installiert werden. Bei Neuinstallationen werden die beiden Apps Karten sowie Filme & TV künftig nicht mehr standardmässig mit installiert. Beide sind weiterhin im Microsoft Store verfügbar.In beiden Versionen hat Microsoft zudem diverse Bugs behoben. Im Menü-Punkt Windows-Updates ist es möglich, sich für die Insider-Updates zu registrieren. (dok)