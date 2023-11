Moments 4 Update für Windows 11 friert PCs ein

Das Rollout des Moment 4 Updates für Windows 11 hat vergangene Woche gestartet. Im Moment ist dieses noch freiwillig und wird manuell angestossen, der automatische Rollout soll im Laufe des Novembers starten. Und wie so oft bringt das Update nicht nur neue Features – etwa fürs Startmenü, die Taskleiste und Copilot ("Swiss IT Magazine" berichtete ) – sondern auch Probleme für einige der ersten Nutzer, die Moments 4 eingespielt haben. "Neowin" hat sich durch die Feedback-Foren auf Reddit und im Microsoft Feedback Hub gearbeitet und eine Reihe von Problemen gefunden, die beim oder nach dem Update offenbar auftauchen. So soll es eine Reihe von Installationsfehlern geben bis hin zum vollständigen Einfrieren des Rechners. Und offenbar ist das Rollback des Updates aktuell nicht möglich, die PC der betroffenen Nutzer bleiben in einem Loop hängen.Für die, die Moment 4 noch nicht installiert haben lohnt es sich daher wohl, noch einen Moment mit dem Update zu warten, bis Microsoft diese unter Umständen folgenschweren Fehler ausgebessert hat. (win)