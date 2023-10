Windows 11 auf über 400 Millionen PCs im Einsatz

Windows 11 sei mittlerweile auf fast einer halben Milliarde Rechner im Einsatz, so ein Bericht von "Windows Central" mit Bezug auf Microsoft-interne Daten. Die Zahl der Rechner habe gerade erst die 400-Millionen-Marke überschritten und soll anfangs 2024 eine halbe Milliarde Installationen erreichen. Microsofts Erwartungen lagen dem Bericht zufolge allerdings deutlich tiefer, wodurch man durch die aktuelle Entwicklung überrascht worden sei.Windows 11 wurde im Oktober 2021 veröffentlicht, womit Microsoft zwei Jahre benötigt hat, um diese Durchdringung zu erreichen. Damit benötigte Windows 11 deutlich länger als der Vorgänger, Windows 10 erreichte diese Marke bereits nach gut einem Jahr. Allerdings setzt Microsoft im Fall von Windows 10 auch gehörig Druck auf, um den Umstieg voranzutreiben. So erklärte der Konzern damals, Windows 10 sei eine kostenloses Update für Windows 7 und 8.1, das man während nur einem Jahr zur Verfügung stelle. Wie es sich zeigen sollte, entsprach dies nicht den Tatsachen und erst im September dieses Jahres wurde die Update-Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung gestellt.Im Fall von Windows 11 zeigten sich dann schnell weitere Hürden, die einer Migration auf breiter Front im Weg standen. So setzte der Windows-10-Nachfolger einen Intel-Prozessor der 8. Generation sowie einen neuen TPM-Chip voraus, womit im Normalfall ein Rechner mit Baujahr 2018 oder jünger benötigt wurde. Ebenfalls hinderlich war die Tatsache, dass sich zahllose User nicht mit Microsofts neuem Startmenü- und Taskbar-Design anfreunden konnten.Gemäss der unabhängigen Erhebung von Statcounter lag der Windows-11-Marktanteil per Ende September bei knapp 24 Prozent, während Windows 10 nach wie vor bei rund 72 Prozent steht. (rd)