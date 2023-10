Windows 11 Copilot verärgert mit Werbung

Mit dem letzten Windows 11 Update 22H2 hat Microsoft eine Vorschau des KI-Assistenten Windows 11 Copilot veröffentlicht, der im kommenden Update 23H2 wohl definitiv Einzug hält. Nicht alle User sind von der Neuerung begeistert. Es kam zu Problemen mit AMD-Grafikkarten, die sich am besten durch Entfernen des klugen Assistenten beheben liessen. Auch die Wallpaper Engine von Steam scheint sich nicht mit dem Copiloten zu vertragen. User in der EU sind allerdings nicht betroffen: Der Digital Markets Act bewirkt, dass der Windows 11 Copilot in der EU gar nicht verfügbar ist.