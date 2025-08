Gewisse Office-Features nur mit Update weiter nutzbar

Im Admin-Center-Portal (Message ID MC1127222) weist Microsoft IT- und Systemadministratoren darauf hin, dass einige Office-Features nicht mehr funktionieren werden, wenn die Applikationen nicht aktualisiert werden. Die Warnung bezieht sich auf die sogenannten Office Intelligent Services, auf denen die Features Vorlesen, Transkribieren und Diktieren beruhen. Diese Funktionen spielen vornehmlich in Word eine Rolle, kommen aber auch in Outlook und Onenote sowie Powerpoint zum Einsatz.Was technisch konkret dahinter steht, führt Microsoft in der Meldung nicht weiter aus. Man sei daran, den Backend Service zu aktualisieren, auf dem genannten Features basieren. Es handle sich jedoch um einen "Major Change", der sowohl Administratoren als auch User betreffe. Eile ist jedoch noch nicht geboten: die Deadline für das geforderte Office-Update ist Ende Januar 2026, wie Microsoft schreibt: "Um die kontinuierlich hohe Qualität der Funktionen 'Vorlesen', 'Transkription' und 'Diktat' in den Microsoft-365-Office-Anwendungen sicherzustellen, aktualisieren wir den Backend-Dienst, der diese Funktionen unterstützt. Infolgedessen werden diese Funktionen nach Januar 2026 auf Office-Clients mit Versionen vor 16.0.18827.20202 nicht mehr funktionieren." (ubi)