Edge will auch auf Mobilgeräten Browser History für Werbung nutzen

Microsoft soll daran arbeiten, auch auf Mobilgeräten Edge-Funktionen wie die Browser History für Services wie Werbung nutzen zu können. Wie "MSpoweruser" unter Berufung auf Insider aus der Browser-Community schreibt , wurde in den Einstellung des experimentellen Canary Build von Edge auf Android ein neuer Schalter in der Privacy- und Security-Sektion entdeckt. Mit diesem Schalter kann man die Zustimmung geben, dass Microsoft die Browser-Aktivitäten speichern darf. Im dazugehörigen Beschrieb kann man dann nachlesen, dass Microsoft bei Zustimmung die Browser History, die Verwendung des Browsers, die Favoriten und weitere Daten verwendet, um Edge und andere Microsoft-Dienste wie Werbung, die Suche, Shopping oder News zu personalisieren.Auf dem Desktop gibt es die Möglichkeit, seine Browser-Telemetriedaten mit Microsoft zu teilen, schon länger. Wer überprüfen möchte, ob er das (entgegen seinem Wissen) bereits tut, findet die entsprechende Einstellung in Edge unter "Datenschutz, Suche und Dienst" sowie "Personalisierung & Werbung".Ob beziehungsweise per wann die "Neuerung" auf der mobilen Edge-Version definitiv eingeführt wird, ist aktuell noch offen. (mw)