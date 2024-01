Firefox 122 bringt Vorschaubilder in der Suche und MacOS-Passkeys

Mozilla hat Version 122 des Firefox-Browsers veröffentlicht. Das wichtigste neue Feature ist ein Upgrade für die Websuche: Hier werden in den vorgeschlagenen Ergebnissen neu die von der Suchmaschine verfügbaren Bilder vor dem Textvorschlag angezeigt (siehe Bild). Weiter finden Entwickler bei der Suche nach Web-Development-Themen nun Links zur Mozilla-Dev-Plattform MDN Web Docs.Des Weiteren hat Mozilla die Übersetzungsfunktion aufgebohrt: Diese soll Websites nun in besserer Qualität übersetzen und konsistentere Ergebnisse liefern. Auch gab es hier bis anhin Bugs, wie das Verschwinden von übersetztem Text oder das Aussteigen interaktiver Widgets, die behoben wurden.

Auch MacOS- und Linux-Nutzer bekommen Upgrades. So können neu Passkeys, die in iCloud Keychains gespeichert sind, in Firefox erstellt und genutzt werden. Und für Linux gibt den Browser neu als .deb-Package für Ubuntu, Debian und Linux Mint. Daneben wurden 16 Sicherheitslücken mit den Schweregraden hoch (6) und mittel (10) ausgemerzt. Details zu den Security-Updates finden sich an dieser Stelle. Die aktuelle Version des Browsers steht in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit. (win)