400 Erweiterungen für Android-Version von Firefox

Für den Open-Source-Browser Firefox for Android sollen schon bald über 400 Extensions veröffentlicht werden. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag ankündigen, sollen die Erweiterungen am 14. Dezember auf der Add-ons-Site addons.mozilla.org allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Noch vor ein paar Wochen ging man davon aus, dass zum Launch lediglich einige Hundert Erweiterungen bereit stehen würden, doch nun könne man mit Sicherheit sagen, dass es über 400 sein werden.Die genannte Add-ons-Site steht bereits heute zur Verfügung, und vermittelt mit den angebotenen Erweiterungen für Android-Firefox allenfalls einen Vorgeschmack auf den Launch am 14. Dezember. Aktuell finden sich dort insgesamt 18 Erweiterungen. Diese adressieren Bereiche wie Privatsphäre, Sicherheit, Darstellung oder bieten funktionale Erweiterungen wie eine Bildsuche oder einen Proxy-Manager. (rd)