Firefox 119 erlaubt Import von Chrome-Extensions

Firefox 119 steht zum Download bereit und hat einige neue Features im Gepäck. So ist es fortan etwa möglich, beim Import der Daten aus Chrome auch die Extensions zu übernehmen, falls diese für Firefox ebenfalls verfügbar sind. Weiter bekommt Firefox View – ein Feature, welches das Öffnen unlängst geschlossener oder über mehrere Geräte hinweg synchronisierter Tabs ermöglicht – neue Funktionen. Neu werden etwa alle geöffneten Tabs in Firefox View angezeigt (was bei synced Tabs auch geräteübergreifend funktionieren soll), weiter ist die Browser History sortierbar einsehbar.Die Release Notes sollten im Laufe des Tages hier im Detail einsehbar sein.Firefox 119 gibt’s in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle zum Download. (win)