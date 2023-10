Firefox: Funktion zum Erkennen von Fake-Produktebewertungen

Mozilla verpasst seinem Firefox Browser eine Funktion, um Fake-Nutzerbewertungen erkennen zu können. Das Feature heisst Review Checker und soll im November 2023 mit Version 120 des Browsers für Desktop und Android ausgerollt werden. In der ersten Version soll es jedoch erst Reviews und gefälschte Produkte auf den Websites von Amazon, Bestbuy und Walmart erkennen können, wie "Mspoweruser" berichtet . Die angezeigten Bewertungen werden mit Noten zwischen A und F markiert, A und B stehen demnach für glaubhafte Reviews, C bezeichnet eine Mischung aus glaubhaften und unglaubhaften Nutzerstimmen und die Noten D und F sollten nicht für bare Münze genommen werden.Der Review Checker basiert auf der Technologie von Fakespot – dem Hersteller eines Firefox-Plugins, das einen ähnlichen Dienst angeboten hat. Mozilla hat das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2023 aufgekauft und den Dienst nun fix in den Browser integriert. (win)