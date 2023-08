Erweiterungen für Firefox for Android

14. August 2023 - Mozilla plant ein offenes Ökosystem von Extensions für die Android-Version von Firefox. Entwickler von Desktop-Erweiterungen können sich schon jetzt darauf vorbereiten.

Die Android-Variante von Firefox soll spätestens Ende 2023 Browser-Erweiterungen unterstützen. Wann genau es soweit ist, soll im September bekanntgegeben werden. Scott Devaney von Mozilla regt Extension-Entwickler in einem Blogpost an, ihre Desktop-Erweiterungen auf die Android-Version vorzubereiten und liefert dazu verschiedene Anhaltspunkte. Unter anderem soll von persistenten Backgrounds zu nicht persistenten Event Pages umgestellt werden, wozu mehrere Massnahmen nötig sind.Sobald dies erledigt sei, könne man auf Addons.mozilla.org eine Collection erstellen und diese auf dem aktuellen Nightly Build von Firefox für Android testen. Auch Debugging und Testen mit web-ext ist möglich, falls man nicht gleich eine Collection auf AMO stellen will.