Pocket setzt bald Firefox-Account voraus

(Quelle: Mozilla)

3. Juli 2023 - Um die Sicherheit zu erhöhen, lässt Mozilla beim 2017 übernommenen Dienst Pocket ab dem 15. August nur noch das Login mit einem Firefox-Konto zu.

"Sich bei Pocket anmelden wurde gerade noch sicherer", kündigt Mozilla in einem Blogpost die neueste Änderung bei seinem "Read Later"-Dienst Pocket an. Konkret heisst dies für die Pocket-User, dass sie sich ab dem 15. August 2023 nur noch mit einem Firefox-Konto bei Pocket anmelden können. Eine entsprechende Vorwarnung will Mozilla ab dem 11. Juli einblenden.Man wolle die beste Sicherheit für die Accounts der Nutzer, propagiert Mozilla die Massnahme. Mit der Anmeldung via Firefox-Konto profitiere man von den Privatsphäre-Grundsätzen von Mozilla , die stets die Menschen an die erste Stelle setzten. Die Umstellung können Pocket-User ab dem 11. Juli durch Aus- und wieder Einloggen, einen Klick auf "Upgrade my Account" und, falls nötig, Anlegen eines Firefox-Kontos vornehmen. User, die sich bisher mit Apple oder Google bei Pocket angemeldet haben, werden am 11. Juli automatisch umgestellt und können weiterhin die gleiche Apple ID oder das gleiche Google-Login verwenden. (ubi)