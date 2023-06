Firefox 114 bereit zum Download

7. Juni 2023 - Mozilla hat die Version 114 von Firefox fertiggestellt. Der Release bringt unter anderem Einstellungen für DNS over HTTPS und durchsuchbare Bookmarks.

Die Mozilla Foundation hat die Version 114 von Firefox veröffentlicht. Der Release bringt einige Neuerungen mit sich. So beispielsweise ein Interface, um die DNS-over-HTTPS-Ausnahmenliste zu managen, wie den Release Notes zu entnehmen ist . Zudem sind die Einstellungen einfacher zu finden, und zwar über einen Abschnitt im Reiter "Datenschutz & Sicherheit".Ausserdem können Lesezeichen neu aus dem Lesezeichen-Menü durchsucht werden, und das Lesezeichen-Menü wird über einen entsprechenden Button in der Werkzeugleiste zugänglich. Verbessert wurden auch die Suchmöglichkeiten in der Browser-History, zudem wurde der Umgang mit Videoaufnahmen auf dem Mac verbessert. Nebst den Neuerungen wurden zudem auch diverse Sicherheitsprobleme behoben.Den Download von Firefox 114 findet sich wie immer über die gut sortierte Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle . (mw)