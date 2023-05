Firefox 113 mit neuen medialen Funktionen

10. Mai 2023 - Firefox 113 bietet diverse neue Funktionen, insbesondere beim Konsumieren und Bearbeiten von Medien. Zusätzlich wurde eine Reihe von Sicherheitslücken geschlossen.

Mozilla hat die Version 113 des Browsers Firefox veröffentlicht. Die neue Version verbessert das Nutzererlebnis durch eine Reihe von neuen Features. Ein Bild-in-Bild Modus ermöglicht das freie Bewegen von mehreren Videoinhalten, während man an einem anderen Tab weiterarbeitet. Der Browser unterstützt ausserdem neu Animationen mit AV1-Kompression (AVIS-Format). AVIS wird als möglicher GIF-Nachfolger gehandelt. Sofern die eingesetzte Hardware das unterstützt, setzt Firefox neu bevorzugt auf Hardware-beschleunigte AV1-Dekodierung. Überarbeitet wurde überdies die Suchleiste. Sie bleibt stets im Blickfeld, sodass man ohne scrollen direkt die Suchabfrage ändern oder verfeinern kann. Zudem blockiert der private Modus jetzt Cookies und Tracker von Drittanbietern.Automatisch von Firefox generierte Passwörter enthalten neu auch Sonderzeichen für eine verbesserte Sicherheit. Unter Windows ist der elastische Overscroll-Effekt in dieser Version per Default aktiv. Unter OS X kann man nun über das Kontextmenü auf das Untermenü Dienste zugreifen. Ausserdem ist es inzwischen möglich, Dateien per Drag and Drop aus Outlook in den Browser zu übertragen, ein Feature, das bereits seit 13 Jahren pendent ist. Zu guter Letzt wurden mit der neuen Version diverse Sicherheitslücken geschlossen. Sämtliche Neuerungen im Detail lassen sich in den Release Notes nachlesen . Firefox 113 ist für Windows, Mac OS sowie Linux verfügbar und kann in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden. (adk)