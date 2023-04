Microsoft Edge erhält AVIF-Support

(Quelle: Alliance for Open Media)

17. April 2023 - Nach Chrome, Firefox und kürzlich Safari soll künftig auch Edge das effiziente Bildformat AVIF unterstützen. Ein User konnte dies in einem Canary Build von Edge verifizieren.

Lange nach anderen Browsern wie Firefox, Chrome und Safari soll künftig auch der Microsoft-Browser Edge das Bildformat AVIF unterstützen (AV 1 Image File Format). AVIF verspricht effizienteres Encoding im Vergleich zu bekannteren Bildformaten wie JPEG und WebP. Hinweise auf den neuen AVIF-Support wurden erstmals im Februar 2023 beobachtet, und inzwischen konnte der Twitter-User und Leaker Leopeva64 am 15. April 2023 ein AVIF-Testbild in einem Canary Build von Edge betrachten Ein AFIV-Testbild findet sich auf der Website Libre-software.net, die auch mit zusätzlichen Informationen zum AVIF-Format aufwartet. So lassen sich AVIF-Bilder bequem mit der Web-App Squoosh aus anderen Bildformaten erzeugen, und es gibt weitere Web-Apps mit ähnlicher Funktionalität. Für die lokale AVIF-Konvertierung hat der Entwickler Kagami Hiiragi eine App namens Go-Avif auf Github mit Binaries für Windows, MacOS und Linux bereitgestellt. Gebräuchliche Bildverarbeitungssoftware wie Photoshop unterstützt das neue Format dagegen noch nicht (Photoshop kann nicht einmal das mittlerweile im Web gut verbreitete WebP-Format lesen).Der erste Browser mit AVIF-Unterstützung war im August 2020 Chrome 85, gefolgt von Firefox 93 im Oktober 2021 und Safari 16.4 Ende März 2023, der allerdings nur ab MacOS 13 Ventura beziehungsweise iOS 16.4 mit voller AVIF-Unterstützung läuft. Dass Edge Canary AVIF-Bilder versteht, konnten wir in einem kurzen Test zumindest unter MacOS nicht verifizieren (Egde Canary 114.0.1794.0). (ubi)