Microsoft integriert AI-Bildgenerator in Edge

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Microsoft macht es möglich, dank dem Bing Image Creator direkt aus dem Browser Edge heraus Bilder mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu erstellen.

Microsofts Browser Edge bekommt einen integrierten KI-Bildgenerator. Wie Microsoft kurz vor Ostern angekündigt hat, wird Edge um den Bing Image Creator erweitert – ein Tool, das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Bilder und Logos generieren kann. Dabei nutzt Microsoft das DALL.E-Modell von Partner OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Wie Microsoft via Blog ankündigt, wird der Bildgenerator für sämtliche Nutzer ohne Warteliste ausgerollt, offenbar allerding in Wellen – auf der Redaktion von "Swiss IT Magazine" zum Beispiel konnte die Funktion, die über die Seitenleiste von Edge zugänglich ist, noch nicht aktiviert werden.Wer ausprobieren möchte, ob der KI-Bildgenerator schon zur Verfügung steht, kann in der Seitenleiste ganz einfach auf das Plus-Symbol klicken und das entsprechende Symbol klicken (siehe Bild). Allenfalls muss der Modus des Bing Chat zuerst auf kreativ gewechselt werden. Täglich werden aktuelle 25 Anfragen an den Bildgenerator erlaubt, später soll diese Zahl auf 100 erhöht werden. (mw)