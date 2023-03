Mozilla schliesst zwei gröbere Bugs in Firefox

22. März 2023 - Der Firefox-Browser führte zuletzt bei so manchen Windows- und Mac-Nutzern für rote Köpfe. Nun gibt es ein Update auf Version 111.0.1, womit zwei Fehler behoben werden.

Die Entwickler von Mozilla haben ein ausserplanmässiges Update für Firefox veröffentlicht . Version 111.0.1 beseitigt zwei Bugs, die die erst vor wenigen Tagen bereitgestellte , neueste Version des beliebten Browsers zum Einfrieren beziehungsweis Absturz bringen können.Konkret geht es um den Bug 1823159, der zum Einfrieren des Browsers beim Starten führt. Dieser betrifft einige Windows-Nutzer, die offenbar ein am vergangenen Patch-Dienstag von Microsoft veröffentlichtes Betriebssystem-Update installiert haben. Der andere Bug mit der Versionsnummer 1658986 betrifft derweil Mac-Nutzer. Mie Mozilla schreibt, führt der Fehler beim Pinch-Zooming in MacOS unter bestimmten Umständen zum Absturz.Das Update auf Firefox 111.0.1 wird ab sofort ausgerollt. Zudem steht der Browser in seiner aktuellsten Version auch in unserer Freeware Library zur Verfügung. (mv)