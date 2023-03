Firefox 111 ist fertig

14. März 2023 - Der neueste Release von Firefox trägt die Versionsnummer 111 und bringt kaum Neuerungen. Dafür wurden einige Sicherheitslücken geschlossen.

Mozilla hat die Version 111 seines Browsers Firefox fertiggestellt. Der jüngste Release bringt allerdings funktionell kaum Neues mit sich. Einzig: Laut den Release Notes sind mit Firefox 111 Windows-Benachrichtigungen standardmässig aktiviert. Zudem können Nutzer von Firefox Relay neu Relay-E-Mail-Masken direkt via Firefox-Anmelde-Manager erstellen, sofern sie in Firefox angemeldet sind. Last but not least wurden Sprachdateien für Sardisch und Friaulisch hinzugefügt.Wichtiger dürften allerdings die insgesamt 13 Sicherheitslücken sein, die mit Firefox 111 geschlossen werden – sieben davon werden als hohe Bedrohung eingestuft, sechs als mittlere Bedrohung.Der Download der neuen Firefox-Version 111 findet sich in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (mw)