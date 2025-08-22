Sharepoint bekommt neue Dateiverwaltung und Template Gallery

Microsoft will die Kollaborationsplattform Sharepoint überarbeiten und mit einer Onedrive-ähnlichen Dateiverwaltung wie auch mit einer neuen Vorlagen-Galerie ausstatten, so ein Bericht
von "Neowin".
Wie der Konzern auf seiner Produkt-Roadmap
ankündigt, soll die Document Library überarbeitet und an die hauseigene Online-Dateiverwaltung Onedrive angeglichen werden. Microsoft
verspricht, der Zugriff auf die Dateiverwaltungsfunktionen werde so einfach wie nie zuvor werden. Wie in Onedrive werden dann auch hier anpassbare Ansichten und Filter zur Verfügung stehen. Ebenfalls neu designt wird die Befehlsleiste, womit Anweisungen schneller ausgeführt werden sollen. Dazu werden alle Werkzeuge für die Anpassung der Ansicht in einem Menü zur Verfügung gestellt, womit Formatierungen einfach angewendet und Elemente nach Metadaten organisiert werden können. Der Rollout dieser Sharepoint-Neuerungen soll im November anlaufen.
Daneben hat Microsoft mit der Template Gallery eine neue Vorlagenverwaltung vorgestellt. Wie es in einem Blogpost
heisst, steht die neue Gallery per sofort weltweit zur Verfügung und bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Vorlagen, die sich einfach den Bedürfnissen anpassen lassen. Der Rollout soll hier Ende August starten und bis Mitte September abgeschlossen sein.
(rd)