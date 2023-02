Firefox 110 kommt mit Daten-Import für Opera und Vivaldi

(Quelle: Mozilla)

15. Februar 2023 - Firefox erlaubt in Version 110 erstmals den Import von Lesezeichen und Passwörtern aus Opera und Vivaldi. Weiter wurde das GPU Sandboxing für Windows aktiviert.

Mozilla hat Version 110 des Firefox-Browsers lanciert. Zu den Neuerungen gehört unter anderem der Import von Lesezeichen, der Browser-History und Passwörtern aus Opera, Opera GX und Vivaldi – bisher war der Import nur aus Edge, Chrome und Safari möglich. Weiter wurde GPU Sandboxing auf Windows aktiviert und ebenfalls für Windows werden nun Module von Drittanbietern geblockt, die damit daran gehindert werden, sich in den Browser einzunisten. Dies soll Abstürze und unerwünschtes Verhalten verhindern.Auch schliesst Mozilla diverse Sicherheitslücken mit dem neuen Update – 19 Stück sind es dieses Mal, 10 davon mit der Gefahrenstufe "hoch". Alle Details zu den Security-Fixes finden sich an dieser Stelle. Die gesamten Patch Notes finden sich hier , herunterladen kann man sich die aktuelle Version von Firefox wie immer direkt in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (win)