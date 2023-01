Firefox-Update behebt Browser-Abstürze

6. Januar 2023 - Mit der Aktualisierung des Firefox-Browsers auf die Version 108.0.2 werden Bugs bei der History-Verwaltung wie auch beim Video-Playback unter MacOS X korrigiert, die den Browser abstürzen liessen.

Mozilla hat den Open-Source-Browser Firefox auf die Version 108.0.2 aktualisiert und behebt damit zwei unschöne Bugs, die zu Abstürzen des Browsers führten.Wie den Release Note zu entnehmen ist, betrifft die eine Korrektur einen Fehler in der History-Verwaltung, der unter Umständen zu einem Absturz führen kann. Das zweite Problemfeld betrifft ausschliesslich die MacOS-X-Version des Browsers. Hier konnte es beim Abspielen von Videos ebenfalls zu einem Absturz kommen, wobei die MacOS-Versionen 10.12 bis 10.14 betroffen sind.Die aktuellen Windows-Versionen des Firefox-Browsers stehen per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. Der nächste grössere Firefox-Release mit der Versionskennung 109 soll am 17. Januar veröffentlicht werden. (rd)