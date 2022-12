Firefox 108 ist da und unterstützt Efficiency Mode in Windows 11

(Quelle: Mozilla)

14. Dezember 2022 - Mozilla hat die Version 108 von Firefox veröffentlicht. Der Release unterstützt den Efficiency Mode in Windows 11 und verspricht weitere Verbesserungen.

Der Firefox-Browser ist von Mozilla in der Version 108 veröffentlicht worden. Der Release kommt dabei mit einer Reihe an Verbesserungen. So unterstützt Firefox 108 beispielsweise den Efficiency Mode in Windows 11, dank dem Prozesse von Tabs im Hintergrund weniger Ressourcen verbrauchen sollen. Ebenfalls neu ist die Unterstützung für Bilder mit ICCv4-Farbprofil, und die Grafik-Performance unter Last soll ebenfalls besser sein. Firefox 108 unterstützt zudem auch neue Add-ons, einerseits für Website-Berechtigungen, andererseits für WebMIDI, um via Browser beispielsweise auf einen am PC angeschlossen Synthesizer zuzugreifen. Standardmässig aktiviert sind neu Import-Maps, die es Webseiten erlauben, das Verhalten von Javascript-Importen zu kontrollieren. Und nicht zuletzt wird auch eine Reihe von Security-Problemen behoben.Einen Überblick über die Neuerungen von Firefox 108 bietet Mozilla hier , und den Download des neuen Browser-Version findet man in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle . (mw)