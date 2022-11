Firefox-Update fixt Crash beim Video-Abspielen

4. November 2022 - Mit dem mittlerweile bereits vierten Update für Firefox 106 wird mitunter ein Bug korrigiert, der den Browser beim Abspielen von DRM-geschützten Videos abstürzen lässt.

Mozilla hat den Firefox-Browser auf die Version 106.0.4 aktualisiert und veröffentlicht damit bereits das vierte Update, seit der Browser am 17. Oktober in der 106er-Version freigegeben wurde.Mit dem Minor-Update werden laut den Release Notes drei Fehler korrigiert, wovon einer den Browser abstürzen lässt, wenn Videos mit integriertem Digital Rights Management abgespielt werden. Zwei weitere korrigierte Bugs betreffen einen Layoutfehler bei der Datumseingabe sowie Probleme beim Reset von Direct-3D-Geräten, wie den Release Notes zu entnehmen ist.Die Windows-Version von Firefox 106.0.4 steht per sofort in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)