Firefox 106 bringt Upgrades für privates Browsen und die Nutzerfreundlichkeit

(Quelle: Mozilla)

19. Oktober 2022 - Version 106 des Browsers Firefox bringt Neuerungen für den Private Mode und einen neuen View-Modus, der Tabs über mehrere Geräte hinweg synchronisiert.

Mit Version 106 des Browsers Firefox für alle Plattformen will Mozilla einmal mehr sein Engagement in Privacy-Themen bekräftigen. Die wichtigsten Neuerungen in der aktuellen Firefox-Version betreffen daher Anpassungen am Private Browsing Mode. Weiter gibt’s Verbesserungen für Firefox View und neue Custominzing-Optionen für das Erscheinungsbild des Browsers.Für den Private Mode bietet Mozilla neu einen dedizierten Button, der sich ans Startmenü heften lässt, um ein neues privates Browser-Fenster zu öffnen. Ausserdem wurde der Private Mode visuell überarbeitet, womit es nun deutlicher sein soll, in welchem Browser-Modus man sich gerade befindet. Dafür hat Mozilla ein neues Logo gestaltet und den Dark Mode als Standardansicht für den privaten Modus eingeführt.