Chrome 114 schliesst einige Sicherheitslücken, Firefox 115 letzte neue Version für Windows 7

31. Mai 2023 - Firefox-Nutzer, die nach wie vor auf Windows 7 oder 8.1 setzen, erhalten mit Firefox 115 eine letzte neue Version des Browsers. Google hat derweil Chrome 114 veröffentlicht und schliesst damit zahlreiche, zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken.

Im Januar endete der Support für Windows 8.1 sowie die Bereitstellung von Extended Security Updates für Windows 7. Wie die Entwickler von Mozilla nun in einem Support-Artikel bekannt geben , werden auch sie mit der Version 115 des Firefox-Browsers die Unterstützung für die erwähnten Betriebssysteme einstellen. Zudem werden betroffene Nutzer in den sogenannten Extended Support Release (ESR) Channel aufgenommen und noch bis September 2024 mit Sicherheits-Updates versorgt. Nach diesem Datum ist dann auch damit Schluss.Google hat den Support für Windows 7 sowie 8.1 bereits mit Version 110 seines Browsers Chrome beendet, die im Februar erschienen ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Inzwischen sind wir bei Version 114 angelangt. Die am Dienstag veröffentlichte und in unserer Freeware-Bibliothek zur Verfügung stehende neueste Chrome-Variante schliesst unter anderem 16 Sicherheitslücken, wovon die Hälfte bezüglich Sicherheitsrisiko als "hoch" eingestuft wird . Zudem soll es verschiedene weitere Korrekturen und Verbesserungen geben. Details dazu fehlen allerdings noch. (mv)