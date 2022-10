Google Chrome beendet Support für Windows 7 und 8

25. Oktober 2022 - Zu Beginn des nächsten Jahres, sprich mit dem Release von Chrome 110, wird Google den Support für Windows 7 ESU und Windows 8.1 einstellen.

Der Support für Windows 7 ist seitens Microsoft seit dem 14. Januar 2020 eingestellt. Am 10. Januar 2023 wird Microsoft zudem auch den Support für dessen "jüngeren Bruder", Windows 8.1, beenden. Dies nimmt Google zum Anlass den Support des hauseigenen Browsers Chrome für die besagten Betriebssysteme ebenfalls auslaufen zu lassen.Wie Google in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat, wird der Support für Windows 7 ESU und Windows 8.1 mit dem Release von Chrome 110 enden. Der Release der besagten Version ist für den 7. Februar 2023 geplant und folgt also gut einen Monat, nachdem Microsoft den Support für Windows 8.1 einstellen wird. Google wird fortan nur noch Updates seines Browsers für Windows 10 oder neuer bereitstellen.Das Ende des Supports bedeutet zwar nicht, dass Chrome plötzlich nicht mehr funktionieren wird, aber relevante Sicherheitsupdates werden nicht mehr ausgespielt. Wer sich also über veraltete Windows-Versionen bei Chrome anmeldet, tut dies auf eigene Gefahr. (rf)