Chrome 106 steht bereit

28. September 2022 - Mit Chrome 106 merzt Google zahlreiche teils kritische Schwachstellen aus und bringt ein paar neue Features – darunter eine Funktion für partielle Textübersetzungen auf Websites.

Chrome-Version 106 steht in den Startlöchern und kommt mit der einen oder anderen nennenswerten Neuigkeit ( via "Howtogeek"). Weiter werden mit der neuen Version des Webbrowser 20 Sicherheitslücken geschlossen, die teilweise ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Zum Schutz der Nutzer teilt Google allerdings, wie üblich, noch keine Details zu den Sicherheitslücken mit.5 der 20 Sicherheitslücken wurden mit einer hohen Risikoeinstufung versehen. Bei zwei der Lücken kann allein der Besuch einer manipulierten Webseite zur Ausführung von Schadcode führen. Weiter werden acht Sicherheitslücken mit einer mittleren Risikoeinstufung und drei mit einer leichten Risikoeinstufung bewertet – für die restlichen vier Sicherheitslücken wird vergeblich nach Informationen gesucht. Details gibt es hier einzusehen.

Bezüglich neuer Funktionen bietet Chrome 106 nun partielle Textübersetzungen. Wie der Name schon andeutet, lassen sich damit nicht nur ganze Webseiten übersetzen, sondern auch einzelne, markierte Textpassagen. Diese Funktion muss allerdings zuerst durch Umstellen des entsprechenden Flags (chrome://flags#desktop-partial-translate) aktiviert werden. Weiter erhält die Desktop-Version von Chrome eine Funktion, die man bereits aus der Android-Version des Browsers kennt: Es handelt sich um einen RSS-Reader, der sich über das Flag chrome://flags/#following-feed-sidepanel aktivieren lässt. Via Rechtsklick kann damit einer Website gefolgt werden.