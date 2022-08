Google boostert die Performance von Chrome

29. August 2022 - Ein neuer Hochleistungs- und ein Batteriesparmodus sollen die Leistung von Googles Web-Browser Chrome verbessern. Sie sollen demnächst in Chrome Canary zur Verfügung stehen.

Google will die Leistung seines Web-Browsers Chrome verbessern und führt zu diesem Zweck zwei neue Modi ein. Es soll sich um einen Hochleistungs- und um einen Batteriesparmodus handeln. Sie sollen in Kürze in Chrome Canary auffindbar sein, allerdings seien sie derzeit noch theoretischer Natur, wie auf dem «Google Watch Blog» zu lesen ist.Im Hochleistungsmodus sollen der Zwischenspeicher und die Performance geschont werden, indem Tabs, die länger nicht genutzt wurden, verworfen und erst nach einem erneuten Aufruf wieder geladen werden. Die User können allerdings Ausnahmen dafür festlegen. Die Batterielaufzeit soll derweil durch die Verringerung der Bildwiederholfrequenz verlängert werden. Den Nutzern stehen für diese Funktion vier Optionen zur Verfügung: den Modus ganz auszuschalten, ihn jederzeit aktiviert zu lassen oder aber ihn nur dann zu verwenden, wenn der Rechner nicht am Strom angeschlossen ist beziehungsweise der Ladestand tief ist. (af)