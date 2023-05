Chrome 113 für iOS mit manueller Textübersetzung

(Quelle: Pixabay)

3. Mai 2023 - Die Hauptneuerung in Chrome für iOS 113.0.5672.69 ist die Möglichkeit, selektierten Text mithilfe des Chrome-Menüs übersetzen zu lassen.

Google hat seinen Browser Chrome für iOS in Version 113.0.5672.69 freigegeben. Chrome muss gemäss Apples Regeln für iOS-Browser bekanntlich nicht etwa Chromium, sondern die gleiche Webkit-Engine nutzen wie Safari, bietet aber da und dort zusätzliche Features. Neu in dieser Version ist die Möglichkeit, Text auf einer Webseite zu selektieren und manuell übersetzen zu lassen. Dazu dient die Option Translate im Chrome-Menü.Die wie üblich ziemlich wortkargen Release Notes verraten nicht viel über die weiteren Neuerungen. Es seien Verbesserungen punkto Stabilität und Performance implementiert worden – nähere Angaben macht Google nicht. Das letzte Update von Chrome für iOS wurde am 4. April veröffentlicht und brachte eine Download-Vorschau und einen neu gestalteten Passwortmanager. Die neue Chrome-iOS-Version 113.0.5672.69 wird aktuell ausgerollt und ist im Schweizer App Store bereits erscheinen. (ubi)