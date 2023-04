10 Prozent mehr Speed für Chrome-Browser

(Quelle: Pixabay)

14. April 2023 - Google hat den Chrome-Browser durch verschiedene Massnahmen hinsichtlich der Performance optimiert. Allein in den letzten drei Monaten soll die Geschwindigkeit um 10 Prozent zugenommen haben.

Google legt nach eigenen Aussagen grossen Wert auf die Performance beim hauseigenen Chrome-Browser. Wie die Macher nun im Chromium Blog verraten, konnte beim jüngsten Release des Browsers die Leistung noch einmal durch verschiedene Massnahmen optimiert werden. Die Verbesserungen betreffen sowohl die Javascript- als auch die CSS-Verarbeitung. So wurde die Performance etwa beim DOM-Update via innerHTML-Parsing, bei der Pointer-Komprimierung oder beim Zugriff auf häufig genutzte Objekte optimiert. Unter dem Strich sollen die Massnahmen dazu geführt haben, dass die via Apples Speedometer Browser Benchmark gemessene Performance allein in den vergangenen drei Monaten um 10 Prozent angehoben werden konnte.Ausserdem kündigt Google an, Android-Geräte am oberen Leistungsspektrum mit einer speziellen Chrome-Version zu adressieren, die primär auf Geschwindigkeit ausgerichtet sei. Auf entsprechenden Geräten soll Chrome hier im Speedometer Benchmark 30 Prozent mehr Performance bieten. (rd)