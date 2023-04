Chrome erhält ein bisschen neues Design

Chrome erhält ein bisschen neues Design

3. April 2023 - Mit dem Chrome Refresh 2023, experimentell erhältlich ab Chrome 112, ändert Google einige Details am Erscheinungsbild seines Desktop-Browsers, ohne dabei revolutionär Neues zu wagen.

Google schraubt am Design der Desktop-Versionen seines Browsers Chrome herum, das sich seit Jahren kaum verändert hat. Der Chrome Refresh 2023 bringt nun ebenfalls keine weltbewegenden Änderungen der Oberfläche, neu sind nur einige Details, die einen allgemein frischeren, moderneren Look mit sich bringen sollen. So findet sich im neuen Design etwa eine Trennlinie zwischen den Tabs und der Omnibar, und im Bookmark-Interface (erscheint beim Anklicken des Stern-Buttons rechts in der Adresszeile) erscheinen die Buttons und Eingabefelder deutlich abgerundeter als bisher. Und der Hintergrund der Tab-Leiste soll laut Medienberichten in blassblauer Farbe gehalten sein, was wir allerdings im Test mit Chrome 114 Canary nicht bestätigen konnten.



Das aufgefrischte Design lässt sich in Chrome für Desktop-Betriebssysteme ab Version 112 als experimentelles Feature aufrufen. Dazu muss die Seite chrome://flags aufgerufen, nach "chrome-refresh-2023" gesucht und diese Option aktiviert werden. Die neue Chrome-Version 112 wird dieser Tage ausgerollt und bringt neben den üblichen Bugfixes als bedeutende Neuerung das Aus für Chrome Apps mit sich. (ubi)