Google arbeitet an iOS-Browser mit eigener Engine

7. Februar 2023 - Obwohl unter den aktuellen App-Store-Regeln nicht erlaubt, sind Google-Entwickler daran, einen Browser für iOS auf Basis der Blink-Engine statt Webkit zu bauen. Offenbar spekuliert man auf eine Zeit, in der es mehr als einen App Store geben soll.

Bis dato sind die Bedingungen klar: Wer einen Browser für iOS oder iPadOS in den App Store bringen will, muss dafür Apples Webkit-Engine einsetzen. Alle Browser für Apples Mobilbetriebssysteme nutzen Webkit, auch Chrome. Die App-Store-Richtlinien schreiben es so vor. Nun will Google den bisherigen Usanzen Paroli bieten: Ein Google-Sprecher sagte gegenüber "The Register" , man sei an einem iOS-Browser, der statt Webkit Googles eigene Engine Blink nutze. Es handelt sich demnach um eine experimentelle Entwicklung, die aktuell mit Sicherheit nicht in den App Store aufgenommen würde.Womöglich spekuliert Google schlicht auf eine kommende Zeit, in der Apple seine rigorosen Vorschriften mildern müsste. Verschiedene Wettbewerbsbehörden wollen durchsetzen, dass der App-Markt für iOS geöffnet wird und neben Apples App Store auch andere App-Shops erlaubt sind. Die App-Store-Richtlinien wären dort kaum gültig, und alternativen Browsern stünden Tür und Tor offen. (ubi)