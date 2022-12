Apple krempelt Preisgestaltung im App Store um

Apple krempelt Preisgestaltung im App Store um

(Quelle: SITM)

7. Dezember 2022 - In Apples App Stores sind in Zukunft für Apps und In-App-Käufe Preise zwischen 30 Rappen und 11'000 Franken in insgesamt 900 Abstufungen möglich. Dies, zusammen mit passenden Tools, soll Entwicklern eine flexiblere Preisgestaltung erlauben.