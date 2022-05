Apple fordert Lösch-Button für App-Accounts

Apple fordert Lösch-Button für App-Accounts

(Quelle: Apple)

(Quelle: Apple)

25. Mai 2022 - Wer in einer App aus Apples App Store ein Konto beim jeweiligen Entwickler angelegt hat, etwa mit "Sign in with Apple", soll dieses direkt in der App auch wieder löschen können. Apple hat den Developern eine Frist bis 30. Juni 2022 gesetzt.