Chrome 111 stopft zahlreiche Lücken

8. März 2023 - Mit der Version 111 von Chrome flickt Google nicht weniger als 40 Lücken im Browser – drunter auch schwerwiegende. Neue Funktionen finden sich keine.

Google hat die Version 111 seines Browsers Chrome veröffentlicht. Mit der neuen Version werden nicht weniger als 40 Lücken im Browser geschlossen, von denen acht als schwerwiegend eingestuft werden und es einem Angreifer unter anderem ermöglichen, über manipulierte Websites Codes auf einem System auszuführen. Entsprechend wird ein zeitnahes Update ans Herz gelegt.Einen Überblick über die 40 Lücken und deren Schweregrad liefert Google an dieser Stelle . Wesentliche Neuerungen finden sich in Chrome 111 keine, Google spricht lediglich von Verbesserungen am Browser. Den Download von Chrome 111 findet man wie immer in der gut sortierten, schnellen und Pop-up-Werbung-freien Freeware-Library von "Swiss IT Magazine". (mw)